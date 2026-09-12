Incendio in un’abitazione a Trieste, uomo salvato dalle fiamme: due persone in ospedale

Un incendio è scoppiato nella serata di ieri in un edificio di via Tribel, a Trieste, coinvolgendo un appartamento al primo piano e parte del tetto. Le operazioni dei Vigili del fuoco sono proseguite per tutta la notte e sono ancora in corso per completare la bonifica e la messa in sicurezza dello stabile.



L’allarme è scattato intorno alle 19.20. All’arrivo dei soccorritori le fiamme erano già particolarmente sviluppate e avevano raggiunto sia un alloggio del primo piano sia la copertura dell’edificio, una struttura di due piani fuori terra con più ingressi indipendenti e complessivamente otto appartamenti. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco, due autobotti, il funzionario di guardia e il capo turno della sede centrale, oltre alla squadra del distaccamento di Muggia.

Un uomo era rimasto bloccato nell’appartamento

Quasi tutti gli inquilini erano riusciti a lasciare autonomamente le proprie abitazioni prima dell’arrivo dei soccorsi. All’appello mancava però un uomo che, secondo quanto riferito dalla compagna, era rimasto intrappolato dalle fiamme all’interno di una stanza.



I Vigili del fuoco sono quindi entrati nello stabile e hanno raggiunto l’appartamento interessato dall’incendio. Mentre una parte delle squadre iniziava le operazioni di spegnimento, altri soccorritori sono riusciti a individuare l’uomo e a portarlo in salvo all’esterno.



L’uomo e la compagna sono stati affidati al personale sanitario. Dopo i primi accertamenti effettuati sul posto, entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie, dopo aver respirato i fumi sprigionati dalla combustione.

Concluso il soccorso alle persone, le squadre si sono concentrate sull’incendio, riuscendo a contenere le fiamme tra il tetto e gli alloggi del primo piano. Una volta domato il rogo sono iniziate le operazioni di rimozione delle parti bruciate e di messa in sicurezza dell’edificio e dell’impianto fotovoltaico, interventi che stanno proseguendo anche nelle ore successive. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti, per gli adempimenti di competenza, anche i Carabinieri e la Polizia Locale.