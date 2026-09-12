Da Attimis al Brasile, Eurolls festeggia 25 anni a San Paolo

Un quarto di secolo di presenza in Brasile per una delle realtà industriali nate in Friuli e cresciute sui mercati internazionali. Eurolls, azienda con sede ad Attimis, festeggia i 25 anni della filiale Eurolls do Brasil, punto di riferimento del gruppo per il mercato sudamericano.



L’anniversario arriva proprio nei giorni in cui l’Italia guarda con particolare attenzione al Brasile e all’America Latina per rafforzare i rapporti economici e industriali. Per Eurolls, però, la scommessa sul mercato brasiliano risale a molto prima: la sede di San Paolo venne aperta 25 anni fa, anticipando lo sviluppo industriale che avrebbe poi caratterizzato la regione.

La scelta di puntare sul Brasile

A guidare l’espansione fu Renato Railz, presidente e fondatore di Eurolls, che individuò nella presenza diretta sul territorio uno strumento fondamentale per essere più vicini ai clienti. “La nostra decisione di espanderci in Brasile è stata guidata direttamente dai nostri clienti, che necessitavano di un supporto tecnico locale dedicato e di un’assistenza immediata – spiega Railz –. Creare una presenza diretta a San Paolo ci ha permesso di offrire i tempi di risposta, l’affidabilità e il servizio su misura di cui le nostre aziende partner avevano bisogno sul campo”.

Una scelta che, a distanza di 25 anni, viene considerata dall’azienda uno degli elementi determinanti della crescita del gruppo in Sudamerica. «Festeggiare 25 anni di attività ininterrotta nella regione dimostra la validità di quella visione incentrata sul cliente», sottolinea ancora Railz.

Oggi 20 professionisti lavorano nella sede di San Paolo

Nel corso degli anni Eurolls do Brasil si è consolidata come partner dell’industria sudamericana, combinando la tecnologia e l’esperienza maturate in Friuli con una struttura radicata direttamente sul mercato brasiliano. La filiale di San Paolo conta oggi 20 professionisti specializzati e segue i clienti dell’area fornendo attrezzature ad alte prestazioni e assistenza tecnica avanzata per il settore della lavorazione dei tubi e del filo metallico.



Il traguardo dei 25 anni rappresenta ora anche un nuovo punto di partenza. Il gruppo conferma infatti l’intenzione di continuare a investire nell’innovazione, nella qualità della produzione e nel rafforzamento delle collaborazioni con le imprese dell’America Latina.

Il cuore dell’azienda resta ad Attimis

La sede centrale di Eurolls si trova ad Attimis, in provincia di Udine. L’azienda è specializzata nella progettazione e produzione di rulli di alta precisione, cassette di laminazione e attrezzature destinate all’industria del tubo e del filo metallico.

Da qui il gruppo ha costruito nel tempo una rete internazionale di filiali e centri di assistenza, portando tecnologia e competenze sviluppate in Friuli sui principali mercati mondiali. Il venticinquesimo anniversario della sede brasiliana diventa così anche una tappa significativa della presenza del Made in Italy friulano all’estero.