Tra treni storici e memoria, Gemona del Friuli protagonista su LA7

Gemona del Friuli su LA7 a Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia.

Ci sarà anche Gemona del Friuli nella puntata di Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia, in onda domenica 6 luglio alle ore 11:45 su LA7, che conduce gli spettatori in un affascinante viaggio lungo tra i binari e i treni storici del Friuli Venezia Giulia, ma non solo.

Il Friuli farà infatti da scenario alla seconda puntata, raccontato attraverso i suoi paesaggi, le sue comunità e, soprattutto, i suoi luoghi della memoria. Il viaggio sulle antiche carrozze prende il via dall’elegante e dinamica Pordenone per poi raggiungere Sacile. Il treno attraversa paesaggi sempre più verdi, immergendosi nella campagna friulana, fino al suggestivo Lago di Cornino. Una breve sosta nella stazione di Forgaria, precede l’arrivo a Gemona del Friuli.

Colpita duramente dal terremoto del 1976, la città è oggi un esempio emblematico di rinascita e memoria collettiva, in cui storia e identità si intrecciano tra le vie del centro e i suoi monumenti ricostruiti con cura. La conduttrice Stefania Capobianco accompagnerà i telespettatori alla scoperta della storia di una ceramista che attraverso la sua arte, racconta l’anima più profonda della sua terra, un luogo dove la creatività diventa testimonianza storica e la manualità si trasforma in un ponte tra passato e futuro.

“Siamo particolarmente orgogliosi che Gemona del Friuli e il Friuli-Venezia Giulia siano stati protagonisti della puntata di “Signori si parte” su LA7: un’occasione preziosa per raccontare a tutta Italia la storia, la bellezza e la forza della nostra terra”, ha dichiarato la vicesindaco di Gemona Flavia Virilli, che lo scorso anno ha accompagnato la troupe durante le riprese.

“Iniziative come questa, così come il progetto della ferrovia storica, sono fondamentali per far conoscere Gemona e il nostro Friuli, unendo la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale con la promozione di un turismo sostenibile, attento alla memoria e al futuro. Il treno storico non è soltanto un mezzo di trasporto, ma un simbolo di viaggio nella storia, di incontro tra persone, di scambio tra generazioni”, ha aggiunto il Sindaco di Gemona Roberto Revelant.