Giada Messetti dialoga col pubblico martedì 22 luglio.

Sarà l’Aula 1 del Palazzo “Fantoni – Scarpa”, in piazza Garibaldi a Gemona a ospitare martedì 22 luglio alle ore 21 un nuovo appuntamento della rassegna letteraria Di pagina in pagina: protagonista della serata sarà Giada Messetti, sinologa, giornalista e volto noto del panorama mediatico nazionale, che presenterà il suo ultimo saggio La Cina è un’aragosta (Mondadori, 2025), in dialogo con il giornalista Oscar D’Agostino.

L’incontro offrirà al pubblico l’occasione di approfondire il ruolo sempre più centrale della Cina nello scenario internazionale, con uno sguardo lucido e accessibile alla complessità delle sue dinamiche interne ed esterne. Messetti, originaria proprio di Gemona, porta con sé un bagaglio di esperienze costruito in anni di lavoro tra Pechino e le redazioni italiane: è stata fixer e corrispondente per Rai, Corriere della Sera, La Repubblica e Rai Sport, oltre che autrice e divulgatrice per programmi televisivi e radiofonici su Rai, Mediaset e La7.

Con La Cina è un’aragosta, terzo volume di una trilogia dedicata alla Cina contemporanea, l’autrice continua il percorso avviato con Nella testa del Dragone (2020) e La Cina è già qui (2022), fornendo strumenti per comprendere una potenza che non può più essere considerata “altrove”, ma che entra ogni giorno nelle scelte economiche, politiche e culturali dell’Occidente.

“Accogliere nella sua Gemona una voce come quella di Giada Messetti – ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla cultura Flavia Virilli – significa ricordare che la cultura deve fornire ai cittadini le chiavi per orientarsi nella complessità del presente. Con questa rassegna e grazie al lavoro della Civica Biblioteca Glemonense, abbiamo costruito uno spazio dove la parola scritta si trasforma in dialogo vivo. Messetti ci aiuta ad affrontare temi cruciali, come il ruolo della Cina nel mondo, con rigore, competenza e profondità”.