Gustosa Sappada conquista il pubblico: partenza da record per la quinta edizione

Buona partenza per la manifestazione Gustosa Sappada.

Con un primo weekend da tutto esaurito, è partita col piede giusto la quinta edizione di Gustosa Sappada, l’evento che celebra i sapori di montagna e la cultura del territorio. Inaugurata nel fine settimana, la manifestazione ha registrato numeri da record: migliaia di presenze, degustazioni andate a ruba e una partecipazione diffusa che ha coinvolto visitatori, famiglie ed escursionisti.

Protagonista assoluta dei primi due giorni è stata la mostra mercato dell’artigianato artistico e alimentare, che ha animato la suggestiva ciclo-pedonale del Piave. Il percorso, trasformato per l’occasione in un vivace susseguirsi di profumi, racconti e creatività locali, ha attirato una folla eterogenea, complice anche il meteo favorevole e la bellezza paesaggistica di Sappada.

Ottima accoglienza anche per il food truck Sapori di Friuli Venezia Giulia, promosso da PromoTurismoFVG in collaborazione con Despar, che ha fatto tappa sabato e domenica proponendo degustazioni di prodotti delle piccole aziende locali. Un successo tale che le porzioni sono andate esaurite in entrambe le giornate, confermando l’interesse del pubblico per un’offerta autentica, legata alla filiera agroalimentare regionale.

Soddisfatte anche le attività locali.

Positivi i riscontri anche da parte di ristoratori e produttori coinvolti nell’iniziativa, che proseguirà per tutta la settimana con menù dedicati nei ristoranti, rifugi e botteghe del paese. L’esperienza enogastronomica si conferma così un’occasione di scoperta del territorio, tra sapori genuini e racconto delle tradizioni.

“La partenza di Gustosa Sappada è stata più che positiva – ha commentato Monica Bertarelli, direttrice del Consorzio Sappada Dolomiti Turismo – I numeri parlano chiaro, così come la soddisfazione del pubblico e delle attività coinvolte. Questo conferma il valore strategico del turismo enogastronomico, che a Sappada si lega a doppio filo con storia, identità e accoglienza”.

La manifestazione proseguirà fino a domenica 27 luglio, con nuove proposte e il ritorno della mostra mercato nel weekend conclusivo, che vedrà anche l’arrivo di nuovi espositori, pronti a portare in quota eccellenze artigianali e sapori autentici.

Sostenuta da PromoTurismo FVG, PrimaCassa Credito Cooperativo FVG e Fondazione Friuli, Gustosa Sappada si conferma un evento simbolo di un modello di sviluppo turistico sostenibile, identitario e di qualità. Il programma completo è disponibile su www.sappadadolomiti.com