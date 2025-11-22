Un nuovo autobus per l’Istituto D’Aronco di Gemona del Friuli

Inaugurato il nuovo autobus per gli studenti dell’Istituto D’Aronco di Gemona del Friuli.

E’ stato inaugurato nella mattinata di sabato 22 novembre il nuovo autobus dell’Istituto D’Aronco di Gemona del Friuli, presentato nel corso dell’appuntamento “Scuola Aperta” alla presenza di autorità regionali, amministratori locali e comunità scolastica.

“Questa è una scuola radicata nel territorio, capace di guardare al futuro con determinazione – ha commentato l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli – . Il nuovo autobus ne è un segno concreto e desidero ringraziare tutti i finanziatori che hanno reso possibile mettere a disposizione dell’istituto un mezzo davvero prezioso”.

L’evento si è aperto con i saluti del dirigente scolastico e del sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant, seguiti dalla benedizione del mezzo impartita dal parroco, don Valentino Costante. All’iniziativa hanno partecipato il dirigente dell’istituto Nicolò Basile e gli amministratori comunali dei territori limitrofi, a conferma della vicinanza istituzionale a un progetto condiviso che coinvolge l’intero comprensorio.

“Siamo molto soddisfatti dell’impegno dell’Istituto D’Aronco e della crescita continua del numero degli studenti, un dato che conferma la qualità del percorso formativo” ha detto Zilli. “Gli interventi realizzati anche grazie al lavoro svolto con la Direzione regionale competente, renderanno le scuole del Gemonese ancora più sicure e attrattive per le nuove generazioni” ha concluso l’assessore.