Palchi nei Parchi arriva a Gemona: musica e memoria alla Sella di Sant’Agnese

Musica, poesia e memoria del terremoto del 1976 si incontrano alla Sella di Sant’Agnese, a Gemona del Friuli, per un nuovo appuntamento di Palchi nei Parchi 2026. Domenica 2 agosto alle 18 sul palco naturale saliranno gli FLK, storica formazione friulana attiva dagli anni Novanta, accompagnati dallo scrittore Maurizio Mattiuzza e da Stefano Montello.



L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Luigi Bon con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, rientra nel calendario delle iniziative per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli. Mattiuzza e Montello proporranno infatti una lettura dedicata al sisma del 1976, affiancando parole e ricordi alla musica degli FLK.

Musica e memoria in uno dei luoghi simbolo di Gemona

La scelta della Sella di Sant’Agnese, uno dei luoghi storici e identitari del territorio gemonese, vuole rafforzare il legame tra paesaggio, memoria collettiva e cultura. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con SAF-CAI Sezione di Udine, FIAB e Comune di Gemona del Friuli.



Come per gli altri appuntamenti della rassegna, il concerto sarà preceduto da “Le nostre parole”, una breve introduzione curata da personale della Regione Friuli Venezia Giulia ed esperti esterni. “Accogliere Palchi nei Parchi a Sella Sant’Agnese significa riportare la cultura in uno dei luoghi più identitari e simbolici di Gemona”, sottolinea il vicesindaco e assessore alla Cultura Flavia Virilli. “Sant’Agnese è un luogo in cui il paesaggio, la storia e la spiritualità si intrecciano da secoli, custodendo un patrimonio che appartiene non soltanto alla nostra comunità, ma all’intero Friuli”.



Nell’anno dedicato ai cinquant’anni dal sisma, prosegue Virilli, «il concerto degli FLK, accompagnato dalle letture dedicate al terremoto, assume il valore di una commemorazione che invita insieme alla riflessione e alla consapevolezza, trasformando il ricordo in un’esperienza condivisa e viva».



Il vicesindaco ha quindi ringraziato la Fondazione Luigi Bon e la Regione per un progetto capace di portare «la cultura fuori dai luoghi convenzionali», valorizzando il paesaggio come luogo di incontro, bellezza e identità.

Le informazioni utili e come partecipare

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione sul sito di Palchi nei Parchi, mentre l’ingresso è gratuito con possibilità di lasciare un’offerta libera Green.In occasione dell’appuntamento sono previste anche una cicloescursione organizzata dalla FIAB e un’escursione a cura del CAI.



La Sella di Sant’Agnese può essere raggiunta a piedi in circa 45 minuti, lasciando l’auto nei pressi de L’AsEr Stalis. Agli spettatori viene consigliato di portare plaid o cuscini per sedersi sull’erba, acqua e un abbigliamento adeguato al percorso e all’ambiente. In caso di maltempo, il concerto sarà trasferito al Teatro Sociale di Gemona del Friuli.