Ventidue biciclette posteggiate in modo irregolare sono state sequestrate nella mattinata di oggi dalla Polizia locale di Monfalcone durante un intervento effettuato nella zona dell’Anconetta. L’operazione è scattata dopo numerose segnalazioni arrivate dai cittadini e aveva l’obiettivo di ripristinare la piena fruibilità degli spazi pubblici.

Biciclette legate a pali e arredi urbani

Le biciclette erano state fissate a pali della segnaletica stradale, archetti e altri elementi dell’arredo urbano, in violazione del Regolamento di Polizia Urbana. Per questo motivo gli agenti hanno proceduto alla loro rimozione e al sequestro.

Secondo quanto rilevato dalla Polizia locale, la presenza delle biciclette ostacolava il regolare transito lungo i marciapiedi e nelle aree pedonali, creando difficoltà soprattutto alle persone in carrozzina, ai genitori con passeggini e, più in generale, ai pedoni. In alcuni punti la situazione rappresentava anche un potenziale rischio per la circolazione dei veicoli.

Le parole di Cisint.

“Il rispetto delle regole è fondamentale per garantire una città sicura, decorosa e accessibile a tutti – dichiara il consigliere comunale delegato alla Sicurezza ed europarlamentare Anna Maria Cisint –. Le segnalazioni dei cittadini, che ringrazio per la collaborazione, hanno consentito di intervenire tempestivamente su una situazione che penalizzava soprattutto le persone più fragili, impedendo il libero transito sui marciapiedi“.

Cisint sottolinea inoltre che i controlli proseguiranno per contrastare comportamenti che, anche se apparentemente marginali, possono creare disagi e mettere a rischio l’incolumità delle persone.

Le biciclette custodite al Comando

Le 22 biciclette sono state trasferite e custodite presso il Comando della Polizia locale di Monfalcone, in via Rosselli. I proprietari potranno richiederne il dissequestro presentandosi agli uffici del Comando, dopo aver provveduto al pagamento della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.