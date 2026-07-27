Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 luglio, lungo la SS13 a Campoformido, dove due veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento nel centro del paese.



L’incidente è avvenuto intorno alle 11 in via Roma. Secondo quanto ricostruito finora, una Opel Corsa e un autocarro Ford Transit, entrambi diretti verso Codroipo, si sono scontrati per cause che sono ancora al vaglio della Polizia Locale del Corpo del Cormor.

Due passeggere ferite lievemente

Nell’impatto sono rimaste lievemente ferite le due passeggere che viaggiavano a bordo della Opel Corsa. Illesi, invece, i conducenti dei due mezzi coinvolti. Sul posto sono state effettuate le operazioni di soccorso, i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del tamponamento e la successiva rimozione dei veicoli.



L’incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità per circa un’ora. Per consentire gli interventi in sicurezza è stato istituito un senso unico alternato lungo il tratto interessato della SS13, con conseguenti rallentamenti.