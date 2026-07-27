10eLotto, colpo da 20mila euro a Prata di Pordenone

La fortuna fa tappa in Friuli Venezia Giulia, dove il concorso del 10eLotto di venerdì 24 luglio ha regalato una vincita importante a Prata di Pordenone. Nel comune pordenonese un giocatore ha centrato un 7 Oro, portandosi a casa un premio da 20mila euro. La giocata fortunata, secondo quanto riportato da Agipronews, è stata effettuata in via Roma.

Premi per 11,7 milioni di euro in tutta Italia

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente 11,7 milioni di euro in premi su tutto il territorio nazionale.



Dall’inizio dell’anno, invece, le vincite assegnate dal gioco hanno raggiunto complessivamente 2,26 miliardi di euro. Tra queste entra ora anche quella registrata a Prata di Pordenone, dove il 7 Oro ha fruttato al fortunato giocatore 20mila euro.