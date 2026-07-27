Dalla Regione 240mila euro per riqualificare 5 piccole stazioni del Friuli

La Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione 240mila euro per la riqualificazione delle piccole stazioni ferroviarie. I fondi interesseranno Budoia, Artegna, Forgaria nel Friuli, Pontebba e Fontanafredda, con risorse distribuite tra il 2026 e il 2027 per rendere gli scali più funzionali, sicuri e integrati con il territorio.

“Le piccole stazioni ferroviarie sono presìdi di mobilità e di comunità: con questo finanziamento sosteniamo i Comuni che investono per renderle più accessibili, funzionali e integrate con il territorio, rafforzando al tempo stesso l’attrattività del trasporto ferroviario e la qualità dei servizi offerti ai cittadini”.

Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante dopo l’approvazione della graduatoria dei contributi destinati ai Comuni per il miglioramento degli scali ferroviari.

Sei domande e sette interventi ammessi

Alla scadenza del bando sono state presentate sei domande, riferite complessivamente a sette interventi, tutti giudicati ammissibili al termine dell’istruttoria tecnica svolta dagli uffici regionali. Le risorse disponibili permetteranno al momento di finanziare cinque progetti, con interventi destinati a migliorare funzionalità, sicurezza e integrazione delle stazioni con il contesto urbano.

Per il 2026 sono previsti contributi a Budoia e Artegna, con un’integrazione di 40mila euro ciascuno rispetto ai finanziamenti già concessi. Al Comune di Forgaria nel Friuli andranno invece 40mila euro per la riqualificazione della stazione di Cornino.

Quest’ultimo progetto assume anche un particolare valore simbolico perché rientra tra le iniziative organizzate per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli. Il primo lotto funzionale è programmato entro novembre sulla base di una specifica convenzione operativa già sottoscritta.

Fondi anche a Pontebba e Fontanafredda nel 2027

Per il 2027 è prevista un’integrazione di 40mila euro al contributo già assegnato al Comune di Pontebba. A Fontanafredda saranno invece destinati 80mila euro, come finanziamento parziale rispetto ai 120mila euro richiesti e concedibili.

“L’obiettivo della Regione – sottolinea Amirante – è accompagnare i Comuni in un percorso di valorizzazione delle stazioni ferroviarie, anche attraverso accordi con Rete ferroviaria italiana e con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato, affinché questi spazi diventino sempre più accoglienti e capaci di offrire nuovi servizi alle comunità locali”.

La graduatoria resterà valida fino al 31 dicembre 2027 e potrà quindi essere utilizzata qualora venissero messe a disposizione ulteriori risorse.

“Il fabbisogno residuo ammonta a circa 200mila euro – conclude l’assessore -. Una cifra contenuta che, compatibilmente con le future disponibilità di bilancio, potrà consentire di completare il finanziamento degli interventi oggi coperti solo parzialmente e di sostenere anche quelli già ritenuti ammissibili, proseguendo un percorso strategico per la mobilità sostenibile e per la vitalità dei territori”.