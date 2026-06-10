Meno rischi con il maltempo a Gemona: messi in sicurezza rii e canali storici

A Gemona si sono conclusi i lavori di pulizia e decespugliamento sulle sponde del Rio Vegliato, in particolare nella zona delle scuole, e lungo la Roggia dei Molini, nel tratto compreso tra via Cjamparis e via San Biagio.

Gli interventi, a cura del Consorzio di bonifica pianura friulana, hanno riguardato il taglio e la potatura della vegetazione, e la rimozione dei depositi presenti in alveo che ostacolavano il regolare deflusso delle acque, “operazioni necessarie per ridurre il rischio di tracimazioni ed esondazioni in occasione degli eventi meteorologici intensi che sempre più frequentemente interessano il territorio”, commenta la presidente dell’ente consortile Rosanna Clocchiatti.

Sicurezza idraulica e lavori sulla rete irrigua

Sono stati inoltre ripristinati diversi tratti dei canali irrigui, con la sostituzione di canalette ammalorate e la messa in sicurezza dei sifoni di via Osoppo mediante l’installazione di griglie di protezione. Contestualmente sono state revisionate e, dove necessario, sostituite alcune saracinesche di sezionamento della rete irrigua.

Programmazione dei prossimi interventi

Tutti gli interventi sono stati eseguiti con personale e mezzi propri del Consorzio. Nelle prossime settimane proseguiranno le attività di manutenzione dei canali irrigui. “I responsabili di zona stanno effettuando i sopralluoghi necessari per programmare, al termine della stagione irrigua, i lavori sui canali principali e secondari del comprensorio gemonese”, informa Clocchiatti.

Le parole del sindaco Revelant

Dal canto suo, il sindaco Roberto Revelant sottolinea il valore degli interventi realizzati: “A nome dell’amministrazione comunale esprimo i più sentiti ringraziamenti per i lavori manutentivi straordinari svolti e per quelli di prossima realizzazione. In quest’anno particolare, in cui la nostra città è sede di molteplici ed importanti eventi connessi al cinquantesimo anniversario del tragico sisma del 1976, le azioni del Consorzio hanno contribuito e in maniera determinante all’innalzamento della qualità del decoro cittadino”.