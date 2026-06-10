Non rientra in carcere dopo il permesso, 29enne arrestata per evasione

I Carabinieri della Stazione di Campoformido hanno arrestato una donna per il reato di evasione. Nel pomeriggio di ieri, a Udine, i militari dell’Arma hanno rintracciato una 29enne, residente nel capoluogo friulano, già detenuta presso la Casa Circondariale di Trieste che, trovandosi in permesso per motivi privati, non aveva fatto rientro secondo le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. La donna è stata trattenuta presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dell’Arma in attesa di essere giudicata con il rito per direttissima.