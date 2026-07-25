Boom di transiti verso il mare, il bilancio del primo bollino nero sulle autostrade

Traffico in crescita del 5% rispetto allo scorso anno sulla rete di Autostrade Alto Adriatico nella prima giornata da bollino nero dell’estate. È il bilancio aggiornato alle ore 17 di sabato 25 luglio, con flussi particolarmente intensi lungo la A4 Venezia-Trieste, soprattutto in direzione del capoluogo giuliano.



Nel corso della giornata sono stati registrati circa 3 mila veicoli ogni ora sulla A4. La situazione più delicata si è verificata alla barriera di Trieste Lisert, messa sotto pressione anche dalla chiusura in direzione nord della superstrada slovena H4.

Safety car in azione due volte al Lisert

Quando la coda alla barriera ha raggiunto i tre chilometri, il personale di Autostrade Alto Adriatico ha attivato il protocollo concordato con le forze dell’ordine, deviando il traffico leggero verso la A34 Villesse-Gorizia con l’impiego della safety car. L’operazione è stata effettuata due volte, la prima intorno alle 13 e la seconda verso le 15.30, poco prima della ripresa della circolazione dei mezzi pesanti dopo il fermo previsto dalle disposizioni ministeriali.

La misura ha consentito di alleggerire il piazzale della barriera e di evitare la formazione di code più lunghe. Complessivamente, al Lisert sono stati rilevati 16.200 transiti, il 12% in più rispetto ai 14.500 registrati nella stessa giornata del 2025. Per gestire l’esodo sono state mobilitate circa 300 persone tra operatori, tecnici e addetti della concessionaria autostradale.

Boom di traffico verso le località balneari

La prima giornata di grande partenza estiva ha fatto registrare un forte aumento dei flussi anche ai caselli che servono le località di mare del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.



Gli incrementi più significativi sono stati rilevati al casello di Latisana, con un aumento del 14%, a San Donà di Piave, con il 10% in più, e a Meolo-Roncade, dove i transiti sono cresciuti del 15%.

Domenica bollino rosso e 170 mila veicoli attesi

Per la giornata di domenica 26 luglio è previsto il bollino rosso, con circa 170 mila transiti sull’intera rete. Possibili rallentamenti e code sono attesi sulla A4 in entrambe le direzioni, in particolare nei pressi degli svincoli che conducono alle località balneari.



Durante la mattinata il traffico potrebbe intensificarsi anche in entrata alla barriera del Lisert, in direzione Venezia, dove sono previsti circa 20 mila veicoli, molti dei quali legati ai primi rientri dalle vacanze. Circolazione sostenuta anche sulla A28 Portogruaro-Conegliano, in direzione Portogruaro, con possibili code in uscita allo svincolo autostradale. Al casello di Latisana sono attesi circa 14 mila ingressi. Per i mezzi pesanti resterà in vigore il divieto di circolazione dalle 7 alle 22.