Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio, poco dopo le 15,30 nella spiaggia di Bibione, a pochi metri dal centro termale ” Bibione Termae”. Una turista di 39 anni, di nazionalità tedesca, è stata colpita da arresto cardio respiratorio mentre si trovava a pochi metri dalla riva.

Decisivo l’ intervento tempestivo della giovane assistente bagnante Arianna Drigo che, assieme ai colleghi Simone Scanferla e Gary Bin, hanno praticato il massaggio cardiaco e collegato la donna al defibrillatore, ventilandola con l’ ossigeno, salvandole così la vita. Sul posto i soccorsi, che hanno immediatamente trasportato la donna, già affetta da sclerosi multipla, al nosocomio di Mestre.



