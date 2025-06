Soccorso un 47enne caduto col parapendio sul Monte Cuarnan.

È stato soccorso nel pomeriggio di oggi, 12 giugno, un pilota di parapendio di nazionalità britannica, classe 1978, caduto in un canalone roccioso sul versante est del Monte Cuarnan, a un’altitudine compresa tra gli 1100 e i 1200 metri. L’uomo stava partecipando a una competizione in corso in questi giorni a Bordano quando, per cause ancora da accertare, è precipitato in una zona particolarmente impervia.

L’intervento di soccorso si è concluso intorno alle 16.15 e ha visto impegnati il Soccorso Alpino della stazione di Udine e l’elisoccorso regionale, attivati dalla Sores. Il ferito è stato raggiunto grazie all’impiego del verricello, che ha calato sul posto un tecnico del Soccorso Alpino, il medico e l’infermiere di bordo. Un ulteriore soccorritore è stato prelevato dal campo base per supportare le operazioni in parete. Il pilota, che ha riportato diversi traumi, è stato stabilizzato, imbarellato e recuperato in volo per il trasporto d’urgenza all’ospedale di Udine.