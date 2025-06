Buttrio, incidente tra tre auto, una si cappotta: un ferito estratto dal veicolo

Incidente tra tre auto a Buttrio.

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 giugno, intorno alle 18.15 in via Cividale, a Buttrio. Tre le autovetture coinvolte, una delle quali si è ribaltata su un fianco a seguito dell’impatto.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Cividale, che ha messo in sicurezza i mezzi incidentati e si è occupata del recupero del conducente rimasto intrappolato all’interno della vettura ribaltata. Dopo aver stabilizzato il mezzo, i pompieri hanno tagliato il parabrezza per estrarre l’automobilista, che è stato poi affidato alle cure del personale sanitario. Una volta completate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno terminato la messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.