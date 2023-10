Lavori sulla A23, chiude la stazione di Pontebba: i percorsi consigliati

Lavori sulla A23, chiude la stazione di Pontebba.

Sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio, la stazione di Pontebba sarà chiusa per due notti consecutive (a seconda della direzione di marcia) in modo da consentire i lavori di pavimentazione previsti.

Nello specifico, dalle 21 di mercoledì 11 alle 6 di giovedì 12 ottobre, lo svincolo non sarà accessibile in entrata verso Tarvisio e in uscita per chi proviene da Udine. In alternativa, si consiglia per i veicoli leggeri in entrata verso Tarvisio, di percorrere la SS13 Pontebbana verso l’Austria, attraversare il centro abitato di Tarvisio ed entrare sulla A23 attraverso lo svincolo di Tarvisio nord; per i veicoli pesanti, sostare obbligatoriamente, fino alla riapertura della stazione, presso l’autoporto doganale di Pontebba (località San Leopoldo). In uscita per chi proviene da Udine, lo svincolo Carnia.

Dalle 21 di giovedì 12 alle 6 di venerdì 13 ottobre, lo svincolo sarà chiuso in entrata verso Udine e in uscita per chi proviene da Tarvisio. In alternativa, si consiglia, per chi entra verso il capoluogo friulano, di usare lo svincolo Carnia; in uscita per chi proviene da Tarvisio, per i veicoli leggeri, uscire a Tarvisio nord, attraversare l’abitato e percorrere la SS33 Pontebbana fino a raggiungere Pontebba; per i veicoli pesanti, sostare obbligatoriamente, fino alla riapertura della stazione, presso il parcheggio della A2 “Zollamt-Arnoldstein” in territorio austriaco.

