Il Friuli sbanca il Superenalotto, centrato un 5 da 200mila euro

Maxi vincita al Superenalotto in Friuli Venezia Giulia, centrato un 5 da oltre 200mila euro nella tabaccheria di Gonars.
Il Friuli Venezia Giulia sbanca il Superenalotto: nessun 6 infatti nell’ultima estrazione della settimana, con il jackpot che sale a 111,6 milioni di euro, ma come riporta Agipronews nel concorso di sabato 24 gennaio 2026 è stato centrato un 5 da 205.068,50 euro a Gonars, in provincia di Udine, presso il punto vendita Tabacchi di piazza San Rocco.
Da segnalare anche sei “4 Stella” da 39.315 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS).