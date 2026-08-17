I controlli dei carabinieri per Ferragosto a Udine e dintorni: denunciato un ubriaco contromano in centro a Udine.

Nei giorni intorno a Ferragosto i carabinieri della Compagnia di Udine hanno eseguito una serie di controlli del territorio, intensificando l’impegno delle pattuglie sulle strade del capoluogo e dei Comuni circostanti, anche nell’ottica di tutelare i residenti dai reati predatori e vigilare sui flussi turistici che attraversano il Friuli. Diversi posti di controllo sono stati predisposti lungo le vie di ingresso alla città, mentre più quartieri hanno visto l’impiego di militari in uniforme ed in abiti civili, con il controllo di decine tra persone e veicoli.

Un uomo della bassa friulana è stato denunciato perché trovato alla guida della propria vettura con tasso alcolemico pari a 1,22 g/l, così come un udinese che, fermato da operatori della Sezione Radiomobile dopo aver imboccato contromano una via del centro, ha investito con la sua auto tre macchine in sosta, riportando un tasso alcolemico di 2,89 g/l.