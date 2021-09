Il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Gorizia.

Al comando della compagnia carabinieri di Gorizia, in sostituzione del tenente colonnello Andrea Missio, destinato a Udine quale capo sezione disciplina e contenzioso del comando legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia c’è ora una donna.

È la capitana Rosita Cioffi di origini campane e ha iniziato la sua carriera nel 2008 frequentando l’Accademia militare di Modena, per poi completare il corso di studi presso la Scuola ufficiali carabinieri di Roma, dove ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e successivamente quella in Economia delle imprese e dei mercati, nonché il Master di 1° livello in Atti Persecutori.

Il primo incarico nel 2013 quale comandante di plotone e insegnante presso la Scuola marescialli di Firenze. Dal 2017 ha prestato servizio a Catanzaro, quale capo sezione operazioni e informazioni presso il comando legione carabinieri Calabria.

