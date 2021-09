Il documento presentato a Gorizia insieme al Tavolo di coordinamento.

Un disegno di legge regionale a sostegno di “Go!2025” che, a breve, sarà esaminato nella specifica commissione e successivamente approderà in consiglio. Il documento è stato presentato questa mattina in municipio, a Gorizia, dall’assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, affiancata dal sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.

“La Capitale europea della cultura rappresenta una grande occasione non solo per Gorizia ma per tutto il Friuli Venezia Giulia- ha sottolineato l’assessora Gibelli- ed è doveroso creare le condizioni per riuscire a cogliere tutte le opportunità che questo evento ci offre. Il disegno di legge che porteremo in aula a breve ha questo scopo e servirà anche a valorizzare le realtà culturali del territorio, considerando che la nostra regione ha un sistema di produzione culturale di alto livello cui sicuramente attingeremo per la programmazione delle attività collegate a Go!2025″.

I contenuti del disegno di legge.

La legge sostiene il Comune di Gorizia e gli operatori culturali regionali nel corso di tutto il percorso di avvicinamento all’evento come occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia. In concreto è previsto lo stanziamento annuale di risorse finanziarie, che saranno erogate al Comune di Gorizia, per supportare i progetti transfrontalieri collegati all’evento, ma ci saranno anche degli incentivi nei bandi regionali per chi presenterà proposte attinenti.

Inoltre sono previsti finanziamenti anche per Fondazioni che gestiscono beni culturali privati di particolare rilevanza e di elevato valore storico ed etnografico collocati a Gorizia. Sostegno anche all’iniziativa che vede al centro gli enti di cultura cinematografica. La Regione concederà, infatti, al Comune di Gorizia, un contributo straordinario in relazione all’ingresso nella compagine dell’Associazione del Cinema- Hisa Filma di Gorizia.

Il Tavolo di coordinamento.

Presentato oggi anche il Tavolo di coordinamento che ha il compito di stilare una sorta road map a 360° verso il 2025. Obiettivo la valorizzazione integrata del territorio. Il tavolo sarà formato da Comune di Gorizia, Regione, Cciaa Venezia Giulia, Fondazione Carigo e Gect.

