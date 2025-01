Telepordenone, in vendita gli studi dell’emittente dopo lo stop al segnale

Gli studi di Telepordenone sono in vendita.

Addio (almeno per ora) ad una pagina di storia locale: la sede storica di Telepordenone, situata in viale Venezia, è ufficialmente in vendita. Dopo 46 anni di attività, durante i quali ha ospitato politici, campioni dello sport e volti noti della cultura, raccontando le vicende del territorio, gli studi televisivi si apprestano a cambiare proprietario.

La decisione arriva dall’editore, il cavalier Mario Ruoso, a seguito dello stop al segnale da parte di Rai Way, avvenuto a metà settembre. L’azienda, fornitrice di banda per la trasmissione, ha interrotto il servizio a causa di un disaccordo contrattuale. Alla base, il fatto che, secondo l’editore, la qualità della copertura del segnale è peggiorata ed è stato sovrastato da quello di emittenti straniere, cosa che l’avrebbe spinto a pagare la metà del canone concordato: una decisione che ha portato il gestore a oscurare il segnale.

Non potendo più trasmettere, i costi per mantenere la sede sono diventanti troppo alti da sostenere: da qui, la sofferta decisione di venderli. Ma Ruoso si dice pronto a valutare la ripartenza da un’altra sede, nel caso la situazione con la Rai dovesse risolversi.