Gorizia e Trieste tra le città italiane più a rischio per il Covid.

Due città del Friuli Venezia Giulia fra le prime 10 in Italia più a rischio per il boom dei casi di Covid. Mentre si parla di quarta ondata, in regione la paura di ripiombare in una fascia con maggiori restrizioni è sempre più grande.

E così, guardando i dati dell’incidenza ogni 100mila abitanti nell’ultima settimana, si scopre che ci sono ben due città regionali tra quelle con i valori più alti su scala nazionale. A comandare questa (preoccupante) classifica è Trieste, con addirittura 410 casi: ad aumentare la diffusione del virus sarebbero stati anche i cortei organizzati in città negli scorsi giorni e che anche ieri ha radunato 8mila persone nelle vie del capoluogo per protestare contro il Green Pass.

Non c’è soltanto il capoluogo regionale, però. Gorizia risulta essere la settima città italiana per incidenza nell’ultima settimana, con un dato che parla di 94 nuovi contagi ogni 100mila abitanti. Le preoccupazioni, insomma, salgono e la zona gialla sembra avvicinarsi.

