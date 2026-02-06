Nuove forze in Questura: a Gorizia e Monfalcone arrivano 10 Vice Ispettori

Nuovi Vice Ispettori alla Questura di Gorizia e al Commissariato di Monfalcone.

Si rinforzano i quadri della Polizia di Stato in provincia di Gorizia: il Questore, dott. Luigi di Ruscio, insieme al Vicario dott. Gennaro D’Agnese, ha accolto ufficialmente dieci neo Vice Ispettori, assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al termine del 19° corso di formazione.

I nuovi ufficiali, con un’età compresa tra i 23 e i 34 anni, rappresentano un importante innesto di energia e competenze per il territorio isontino. Il loro arrivo risponde a una duplice esigenza operativa: da un lato la sostituzione del personale prossimo al trasferimento, dall’altro il potenziamento di alcuni uffici strategici della Questura e del Commissariato di Monfalcone.

Nel corso dell’incontro, il Questore ha rivolto ai nuovi arrivati un sentito benvenuto, sottolineando l’importanza del ruolo che saranno chiamati a ricoprire e la responsabilità che esso comporta nei confronti della collettività. La Questura di Gorizia ha espresso ai neo Vice Ispettori i migliori auguri per un proficuo percorso professionale, al servizio della cittadinanza e delle istituzioni.

L’assegnazione dei dieci sottufficiali segue quella avvenuta nei giorni scorsi di 14 neo agenti, che ha consentito di potenziare sia i servizi di controllo del territorio sia l’organico di altre articolazioni della Questura e del Commissariato.