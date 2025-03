Videosorveglianza e prevenzione rapine: un protocollo per proteggere le attività commerciali

Il protocollo sulla sicurezza firmato da Prefettura e Confcommercio Gorizia.

Un importante passo per garantire maggiore sicurezza alle piccole e medie imprese e alle attività professionali della provincia di Gorizia è stato compiuto ieri con la firma del “Protocollo d’Intesa per la legalità e la sicurezza” tra la Prefettura e Confcommercio. L’accordo, sottoscritto dal Prefetto Ester Fedullo e dal Presidente di Confcommercio Gorizia Gianluca Madriz, mira a potenziare l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e videoallarme antirapina, con l’obiettivo di proteggere le realtà commerciali locali e prevenire atti criminali.

La firma è avvenuta presso il Palazzo del Governo di Gorizia, alla presenza dell’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti e dei vertici delle Forze di polizia, che hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni locali e forze dell’ordine per la prevenzione della criminalità.

“Siamo una regione che sta crescendo molto dal punto di vista economico e aumentando costantemente la propria attrattività: anche per questo non bisogna mai abbassare la guardia di fronte alla criminalità e trasmettere il messaggio che tutte le istituzioni del nostro territorio continuino a lavorare insieme per prevenire ogni fenomeno. Utilizzare e potenziare i sistemi di videosorveglianza è importante non solo perché le immagini registrate costituiscono un aiuto prezioso nell’individuare i colpevoli di un reato, ma anche in chiave di prevenzione e per accrescere la percezione della sicurezza da parte della comunità” ha dichiarato Roberti.

Il protocollo firmato oggi si inserisce nelle politiche di sicurezza partecipata promosse dal Ministero dell’Interno e dalle associazioni di categoria a livello nazionale. La videosorveglianza, che include l’installazione di sistemi di videoallarme collegati alle Forze di polizia, rappresenta un deterrente contro i reati predatori, come le rapine, e un fondamentale strumento di prevenzione.

Gianluca Madriz, presidente di Confcommercio Gorizia, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e le imprese locali, sottolineando il ruolo dei commercianti come “sentinelle del territorio“.

Il protocollo prevede anche finanziamenti da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per l’installazione dei sistemi di videosorveglianza. Nel 2024, la Regione ha stanziato 21 milioni di euro per potenziare la sicurezza sul territorio, con 360.000 euro destinati alla provincia di Gorizia. Ogni attività commerciale potrà beneficiare di un contributo massimo di 15.000 euro per l’installazione di impianti di videosorveglianza, con la possibilità di inviare le domande di finanziamento fino al 31 dicembre 2025.