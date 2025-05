Zio Paperone a Gorizia in cerca del tesoro: su Topolino, il mistero del castello per GO! 2025

Gorizia protagonista sul mitico Topolino.

A Gorizia e Nova Gorica nei prossimi giorni è prevista una visita d’eccezione: Zio Paperone, Paperino e Qui, Quo, Qua: in occasione di GO! 2025 (Nova Gorica – Gorizia Capitale europea della Cultura 2025), Topolino – il settimanale a fumetti più amato d’Italia – propone ai suoi lettori “Zio Paperone e l’enigma del vecchio castello”, una storia inedita che unisce lo stile unico che contraddistingue da 75 anni le sue storie, all’atmosfera suggestiva del territorio goriziano e di confine. “Zio Paperone e l’enigma del vecchio castello” sarà pubblicata sul numero 3626 del magazine edito da Panini Comics, in edicola da mercoledì 21 maggio.

In questa avventura “transfrontaliera” (firmata dallo sceneggiatore Niccolò Testi e dal disegnatore Giampaolo Soldati) Zio Paperone, accompagnato dai suoi amatissimi nipoti, si ritrova alle prese con un misterioso enigma ambientato al Castello di Gorizia dove, secondo una leggenda, sarebbe nascosto un tesoro appartenuto alla contessa che ne deteneva la proprietà secoli prima.

La ricerca di questo preziosissimo bene è lo spunto per attraversare i luoghi fisici e i simboli storici della città di Gorizia: da Parco Piuma a Palazzo Strassoldo, fino alla celebre Piazza Transalpina, piazza iconica e simbolo dell’abbattimento del confine tra Italia e Slovenia. “Zio Paperone e l’enigma del vecchio castello” è un’avventura che unisce umorismo, cultura e spirito d’esplorazione, in perfetta sintonia con il tema dell’apertura culturale e del dialogo tra popoli promosso da GO! 2025.

“Topolino è un punto di riferimento per intere generazioni, cresciuti con le avventure di topi e paperi; proprio per questo, vedere i luoghi iconici di Gorizia e del Friuli Venezia Giulia trasposti nelle tavole di fumetto di Topolino non può che riempire d’orgoglio – sono le parole dell’assessore alle Attività produttive e Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini -. Ma al di là del lato emotivo, si tratta anche di una grande opportunità, per raggiungere i tanti giovani che ancora oggi leggono, ridono e si appassionano alle storie dei loro personaggi preferiti”.

Una nuova occasione per scoprire il territorio, dunque, grazie a una storia a fumetti che porta Gorizia e Nova Gorica su una nuova, coloratissima, dimensione, richiamando l’attenzione ai principi di GO! 2025. Una modalità inedita, capace di parlare a tutte le generazioni, grazie al supporto dell’universo narrativo di Topolino.