A Gorizia torna la centenaria Tombola Gigante della solidarietà

Sabato 29 giugno, alle 21.15 in piazza Vittoria a Gorizia, si rinnova la tradizione. Montepremi 2.500 euro

Sabato 29 giugno, alle 21.15, in piazza della Vittoria a Gorizia ritorna il tradizionale e atteso appuntamento con la centenaria Tombola Gigante dedicata ai Santi Pietro e Paolo, organizzata da Pro Loco Gorizia APS.

Il montepremi totale è di 2.500 euro e saranno premiate cinquina (600 euro), prima tombola (1.500 euro) e seconda tombola (400 euro). Il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per proporre alla cittadinanza la visione di alcuni docu-film che, attraverso un viaggio nell’arte, raccontano la disabilità con una visione inclusiva. Tra i mesi di ottobre e dicembre saranno presentati al pubblico.

Già acquistabili le cartelle della Tombola

Le cartelle della Tombola, oltre alla sera stessa dell’evento a partire dalle 17, sono già acquistabili in molti negozi cittadini al costo di 1,5 euro cadauna. In particolare Consu Caffè, Peter Pan autoscuola, Gelateria Rosani, Conad City via Locchi e P.zzale Von Czernig – S.Anna, Il Gelatiere, Bar Boccaccio, Caffè Bon Bon, Caffè Bondì, Corner Caffè, Bar Torino, Bar Aquileia, Hosteria Veneziana, Libri Usati Gorizia Via delle Monache, Il Laboratorio p.zza della Vittoria, Panificio Viale XX Settembre, Confcommercio Gorizia, Altran Edvigio & figli, Mama Angela enoteca, Borgocastello3, Tobacco Inn, Etica Salute odontoiatria e Divin Mercato.

Non solo Tombola, ma anche visite guidate e caccia al tesoro

Sabato 29, prima della Tombola Gigante, è previsto un ricco programma d’iniziative. Dalle 15 alle 17.30, le visite guidate alle cripte storiche della Chiesa di Sant’Ignazio, grazie alla preziosa collaborazione del Centro Ricerche Carsiche “C. Seppenhofer” (prenotazioni su prolocogo@gmail.com).

Dalle 17 alle 19.30, la Caccia al tesoro per grandi e piccoli, un’attività che vuole promuovere i siti meno conosciuti del centro storico cittadino proponendo percorsi alternativi. La partenza e l’arrivo saranno da piazza della Vittoria e, al termine, verranno consegnati premi e gadget.

Alle 19, i ballerini dell’ASD Movartex si esibiranno a ritmo di musica e, dopo i saluti istituzionali, è previsto alle 20.15 il concerto della Fanfara della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”.

Appuntamento tradizionale e molto sentito

“Un appuntamento tradizionale a cui tanti goriziani giustamente tengono“, commenta Giorgio Lorenzoni, Presidente di Pro Loco Gorizia APS. “Abbiamo voluto riproporlo, dedicandolo alla disabilità e alla sua conoscenza attraverso una visione inclusiva. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che parteciperanno e a tutti i commercianti, che stanno offrendo il loro supporto per la vendita delle cartelle”.

Gotombolà 2024 è promosso da Pro Loco Gorizia APS e patrocinato dal Comune di Gorizia, con il contributo della Cassa Rurale FVG Gorizia e vede la partecipazione delle Associazioni UILDM Gorizia (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), Diritto di Parola, anch’essa di Gorizia e FISH Friuli Venezia Giulia (Federazione per il Superamento dell’Handicap).