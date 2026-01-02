Il luogotenente Michele Brugnizza, in servizio a Gorizia, lascia il servizio attivo nell’Arma dei carabinieri.

Si è conclusa il 31 dicembre 2025 la carriera del luogotenente Carica Speciale Michele Brugnizza, che ha lasciato il servizio attivo nell’Arma dei carabinieri dopo decenni di attività operativa e investigativa. Un percorso professionale segnato da competenza, dedizione e da un costante impegno nel contrasto alla criminalità, in particolare nella provincia di Gorizia e nelle aree transfrontaliere.

Nel corso degli anni, Brugnizza ha prestato servizio in diversi reparti dell’Arma, dalle Stazioni di Lagosanto e Codigoro, nel Ferrarese, all’Aliquota Radiomobile e successivamente all’Aliquota Operativa della Compagnia carabinieri di Cividale del Friuli, maturando una profonda conoscenza di contesti territoriali e criminali differenti.

Dal 2015 al 2025 è stato in forza al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Gorizia, distinguendosi come figura di riferimento nelle indagini complesse, spesso caratterizzate da profili transnazionali. Le attività investigative hanno riguardato, tra l’altro, il contrasto al traffico di stupefacenti lungo le rotte balcaniche, ai reati predatori e ai più rilevanti episodi di criminalità violenta che hanno interessato il territorio goriziano.

Negli ultimi anni di servizio ha ricoperto più volte l’incarico di comandante Interinale del Nucleo Investigativo e, in alcune occasioni, anche quello del Reparto Operativo, coordinando le attività investigative e garantendo continuità operativa in fasi particolarmente delicate.

Il Comandante provinciale dei carabinieri di Gorizia, colonnello Massimiliano Bolis, ha espresso il ringraziamento dell’Arma per il contributo fornito dal Luogotenente Brugnizza alla sicurezza della comunità, rivolgendo a nome di tutto il Comando i migliori auguri per il nuovo capitolo della sua vita.