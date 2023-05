Giovanni Storti ha pubblicato un video alla foce dell’Isonzo.

Dopo Giacomo Poretti, che qualche settimana fa è rimasto colpito dalla bellezza (e dal freddo) della Carnia, adesso tocca a Giovanni Storti: anche lui, infatti, è arrivato in Friuli, per la precisione al Caneo (Grado) e ci è arrivato in bici da Milano, prendendosi pure la pioggia.

Il componente del famosissimo trio comico ha postato su Instagram un video in cui racconta le peculiarità di flora e fauna della foce dell’Isonzo. “Bellissimo – conclude -, guardate il fiume, carico d’acqua, che noi in parte abbiamo preso, venendo qua, in Friuli Venezia Giulia”.

Il video è stato ri-postato dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga: “Dopo Giacomo Poretti, anche Giovanni Storti è rimasto incantato dalla bellezza della nostra regione. Ora manca solo Aldo“. D’altronde, il proverbio dice che “Non c’è due, senza tre”.

Ecco il video completo: