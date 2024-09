Dal 7 dicembre si potrà ammirare la nascita di Gesù ambientata in un casone della laguna

Sarà Grado a firmare il presepe di piazza San Pietro, a Roma, in occasione delle festività natalizie 2024. Il Vaticano ha scelto l’allestimento tradizionale dell’Isola d’Oro, che proporrà la nascita di Gesù in un tradizionale casone della Laguna.

L’ambientazione, ispirata ai primi del ‘900, sarà ricca di dettagli, che permetteranno di ricostruire anche la vegetazione e la fauna locale. Il casone, infatti, sarà posizionato su una ‘mota‘, una tipica isoletta lagunare e rispecchierà le storiche abitazioni dei pescatori gradesi, con elementi in legno e canne palustri.

Non mancheranno le batele, tipiche barchette a fondo piatto, e le briccole, le indicazioni marittime che, lungo i canali navigabili, segnalano la direzione per l’isola di Barbana o per raggiungere Aquileia, Trieste o Venezia.

Un team di professionisti

L’opera sarà realizzata da un team di una quarantina di volontari, che da anni mettono a disposizione la propria professionalità per la realizzazione della Natività gradese. Si tratta di artisti, artigiani costruttori di casoni, maestri d’ascia e pescatori che fanno parte di diverse associazioni locali. La squadra è guidata dai Portatori della Madonna di Barbana, ma può contare anche su Protezione civile, Graisani de Palù, Donatori di Sangue, Grado Voga, Grado Noi, Lega Navale e Marinai Anmi.

La scelta del Vaticano premia 25 anni di esperienza, nata grazie alla lungimirante idea di Antonio Boemo e dell’architetto Andrea de Waderstein, supportati da Lorenzo e Francesca Boemo, che hanno curato la realizzazione delle statue. Negli anni, la Natività sull’Isola d’Oro è cresciuta fino a diventare una delle più importanti e visitate del Friuli Venezia Giulia.

Il progetto, oltre che sul supporto dell’Amministrazione comunale, delle associazioni gradesi e della parrocchia, potrà contare anche sul patrocinio della Regione e dell’Arcidiocesi di Gorizia.

Inaugurazione il 7 dicembre

L’inaugurazione della Natività, come da tradizione, è in programma sabato 7 dicembre, alle 17, quando saranno accese le luci del presepe che, assieme all’albero donato dal Trentino, animerà piazza San Pietro fino a dopo l’Epifania.