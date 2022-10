Le 3 migliori auto BMW mai realizzate

Le auto BMW sono alcuni dei migliori esempi di ingegneria automobilistica in circolazione. La maggior parte della gamma del produttore tedesco è composta da modelli potenti e lussuosi che entusiasmano davvero gli amanti delle quattro ruote. Questi capolavori automobilistici sono tra i più amati dagli automobilisti, che con piccole modifiche usando pezzi di ricambio aftermarket, puoi trovare ulteriori informazioni su Ovoko ad esempio.

Ma se doveste scegliere una ed una sola BMW, quale dovreste considerare di possedere? Ecco alcune delle migliori auto BMW mai realizzate.

1. BMW E30 M3 (1986-1991)

La BMW M3 che ha dato il via a tutto: la E30 è stata la prima M3 prodotta per la vendita al pubblico ed è considerata da molti appassionati di auto la migliore di sempre. Per cominciare, la BMW ha apportato alcune modifiche radicali per ottenere migliori prestazioni che la serie E30 3 standard su cui si basava non aveva. Tra queste, un diffusore anteriore sportivo, uno spoiler posteriore e le modifiche al montante, sono servite a migliorare l’aerodinamica di questo modello.

Ma ciò che è così impressionante della E30 M3 sono state le altre modifiche meccaniche e gli aggiornamenti del motore che hanno reso questa vettura quello che è. Pinze dei freni, pompa freno e rotori specifici erano unici per questa M3 di prima generazione.

Poi il motore: un’unità “S14” a quattro cilindri da 2,3 litri con un design a doppio albero a camme in testa (DOHC) ad alto regime. Ha 192 CV (o ben 350 CV quando era in versione da corsa). In effetti, più ci si avvicina alla linea rossa dei 7.000 giri / min, maggiore è la magia di questa macchina.

2. BMW i8 (2014-2020)

Sebbene la BMW i8 ibrida plug-in sia stata interrotta solo l’anno scorso, ha lasciato un impatto duraturo sia sulle persone che hanno familiarità con il marchio che sui conducenti. Questo perché tutto ciò che riguarda il suo design è ancora futuristico. Le ruote aerodinamiche, la forma incredibilmente bassa e le dotazioni lussuose che uscivano di serie su questo modello hanno reso questo modello indimenticabile.

Al di là del semplice aspetto, l’i8 utilizza una tecnologia del motore per soddisfare una moltitudine di scenari di guida. L’ibrido è molto tranquillo ed efficiente, mentre l’impostazione completamente elettrica significa che è possibile guidare fino a 50 km e raggiungere una velocità massima di circa 95 km/h. La cosa più impressionante è il modo in cui l’auto utilizza la minima energia anche quando si mantiene nella sua modalità di guida normale.

Insieme, il motore a benzina turbo da 1,5 litri e il motore elettrico producono ben 369 CV che portano l’i8 da 100 km/h in soli 4,4 secondi.

La BMW ha persino creato una versione “Roadster” decappottabile della i8 che sembrava ancora più incredibile rispetto alla coupé standard, con caratteristiche specifiche aggiunte, come porte a farfalla ad apertura verticale che davano una ventata ulteriore di novità.

Basta passare alla modalità sportiva per avere un po’ di grinta in più: le impostazioni dell’ammortizzatore si stabilizzano, l’ecometro diventa un contagiri ed il rombo del motore cambierà completamente, dandovi l’impressione di essere pronti per una delle famose piste automobilistiche teutoniche. Tuttavia, se si volesse guidare solo in città o in autostrada, la guida dalla i8 è molto comoda, come ci si aspetterebbe da una BMW di alto livello.

3. BMW Serie 4 (2014-oggi)

La BMW Serie 4 è stata incredibilmente apprezzata in passato, principalmente per essere stata etichettata come una Serie 3 più accessoriata ed elegante con una linea del tetto inclinata. Ma i tempi sono cambiati e la BMW ha davvero ripensato il concetto di questa coupé sportiva.

Non solo è stato aggiunto un nuovo concept dallo stile più aggressivo rispetto alla Serie 3, ma la sua dinamica è stata modificata: un posteriore più ampio e un baricentro ribassato ha migliorato l’aerodinamica del veicolo. Inoltre, le sospensioni e il telaio sono stati irrigiditi per prestazioni più agili su strada. Questi miglioramenti fanno un’enorme differenza anche sullo stile di guida di questa fantastica BMW.

Fin dalla prima guida della nuova BMW Serie 4, la configurazione standard della trazione posteriore e il potente motore a benzina 420i da 181 CV prendono vita. Nonostante il tempo da 0 a 100 km/h di 7,5 secondi non sembri così impressionante sulla carta, l’auto può essere considerata non solo comoda ed elegante, ma anche divertente e dalle prestazioni eccellenti. Anche lo sterzo “variabile” è di serie su tutte le modalità Serie 4.