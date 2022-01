L’oroscopo del 2022 per i residenti n Fvg.

Con l’inizio dell’anno nuovo tutti si domandano cosa li attenderà, dal campo dei sentimenti a quello del lavoro e della salute. Ecco quindi che una piccola anticipazione la può fornire l’oroscopo, che in base al proprio segno zodiacale, potrà dirci cosa aspettarci per il 2022 per chi risiede in Friuli Venezia Giulia.

Ariete.

Un anno all’insegna di cambiamenti e nuove proposte, in modo particolare sul mondo del lavoro. Calma e prudenza anche perché sul lato economico ci saranno diversi alti e bassi. Risvolti positivi dal mese di marzo, specialmente da agosto in poi.

Toro.

Il 2022 sarà l’anno delle soddisfazioni, perché specie sul lavoro si raggiungeranno i propri sogni. Attenzione all’autunno, perché alcune collaborazioni potranno concludersi, ma allo stesso tempo si presenteranno delle novità.

Gemelli.

Dal punto di vista economico ci potranno essere delle incertezze. Anche se i primi mesi dell’anno risulteranno più difficili, le idee, le proposte e le occasioni non mancheranno. Molte soddisfazioni, grazie all’influenza di Venere e Marte, da aprile.

Cancro.

Nuove collaborazioni in arrivo, ma sarà necessario stare attenti. Non sono esclusi problemi legati all’eredità e a questioni di vita quotidiana. Per il 2022 bisognerà cercare di non farsi ostacolare dagli altri. Particolare attenzione per il mese di febbraio, durante il quale nulla sarà scontato.

Leone.

Passioni e progetti che prenderanno il via per il nuovo anno. Nel 2022 ci sarà anche una svolta importante dal punto di vista economico. Durante i primi mesi del nuovo anno bisogna attendere, perché la vera svolta sarà a primavera. Previsti poi diversi viaggi e novità.

Vergine.

Per il 2022 sono previste battaglie per affermare le proprie idee, ma allo stesso tempo sarà un anno favorevole per la propria vita professionale. Il mese di gennaio sarà utile per i cuori solitari, mentre la primavera sarà ottima per le finanze, ma a fine agosto ci saranno dei problemi.

Bilancia.

Un anno difficile per quanto riguarda il mondo del lavoro. Possibili alcune incertezze dal punto di vista economico. Molto bene invece l’amore, per il quale forse ci sarà l’occasione tanto attesa, prestando attenzione agli aspetti più profondi.

Scorpione.

In generale l’anno sarà duro, ma l’amore e la fortuna sono favorevoli. Particolare attenzione da marzo ad agosto per delle incertezze economiche. Ci potranno essere delle rinunce che in realtà erano occasioni, questo in modo particolare a marzo con Giove attivo nel segno.

Sagittario.

Riflessione. Ci saranno infatti dei momenti in cui bisognerà prendersi del tempo, in modo particolare prima di prendere una decisione importante. Il 2022 sarà un anno di cambiamenti e sarà importante far vedere il proprio talento. Grazie alla posizione favorevole di Giove, da maggio ci saranno novità importanti.

Capricorno.

Per il 2022 sarà importante dedicarsi alla propria famiglia. In generale durante l’anno la vita sembrerà prendere una direzione diversa. Gennaio inizia bene grazie all’influenza di Venere e Sole, mentre a marzo con Venere e Marte sarà il mese delle occasioni. Da dicembre, poi, tutto tornerà come prima.

Acquario.

L’anno in arrivo sarà uno dei migliori. Un 2022 nel segno della maturazione e dell’evoluzione, sia per il lavoro, le finanze che per quanto riguarda l’amore, per il quale sarà possibile un cambiamento improvviso. Possibili rinunce in ambito familiare.

Pesci.

Ottime prospettive per quanto riguarda la famiglia e il lavoro. Nel mese di gennaio ci potrebbero essere incontri che potranno diventare passioni ad aprile. Se ad agosto ci potrebbero essere dei rallentamenti, le occasioni comunque non mancheranno, in modo particolare nel mese di ottobre.

