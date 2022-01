L’incendio di un’auto a Pozzuolo la scorsa notte.

Attimi di panico la scorsa notte a Pozzuolo del Friuli. Qui, per cause da accertare, ha preso fuoco un’auto in via 30 ottobre. La vettura si trovava nella rampa d’accesso al seminterrato di un condominio e le fiamme l’hanno avvolta in breve tempo.

Erano le 4 quando è scattato l’allarme. L’incendio minacciava gli appartamenti sovrastanti e il fumo ha causato più di un disagio ai residenti. Il pronto intervento dei vigili del fuoco di Udine ha causato problemi maggiori e l’incendio è stato domato. Ingenti i danni, soprattutto all’auto, andata praticamente distrutta.

Un altro rogo ha interessato un veicolo, questa volta a Udine. È successo poco dopo la mezzanotte, quando – per cause da stabilire – le fiamme hanno avvolto una vettura in via Francesco De Gregori. Pure in questo caso, i vigili del fuoco di Udine sono prontamente arrivati sul posto, spegnendo l’incendio.

