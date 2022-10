Il concorso sulla sicurezza stradale in Fvg.

Si chiama “Quattro ruote per la sicurezza – stili di vita, stili di guida” il progetto lanciato lo scorso febbraio dedicato alle scuole con l’obiettivo sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale, la conoscenza delle norme e il rispetto delle regole.

L’iniziativa della prefettura di Udine, in collaborazione con altri enti ed associazioni pubbliche e private, prevedeva un incontro formativo in presenza presso la scuola aderente. Oltre alle lezioni è stato indetto anche concorso di idee per realizzare foto, video e brani musicali. A vincere il premio in lingua italiana di ben 1.800 euro è stato il liceo Don Milani di Udine con 14 partecipanti.

“La nostra classe quarta – spiega il direttore dell’istituto Roberto Ronutti – ha aderito realizzando una canzone rap dal titolo ‘che sogno di me…‘. Il brano parla dell’incubo un ragazzo che sogna di investire un bambino, dopo aver bevuto con i suoi amici ad una festa. Al risveglio il giovane prende coscienza delle terribili conseguenze che potrebbe avere un comportamento sbagliato alla guida“.