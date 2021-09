La grappa vegan di Domenis.

Domenis1898 non intende mancare all’appuntamento con Sana, il Salone internazionale del biologico e del naturale di Bologna. La storica azienda di Cividale del Friuli sarà infatti presente all’appuntamento che si tiene alla fiera dal 9 al 12 settembre.

Nei quattro giorni sarà possibile trovare Domenis1898 nell’area tematica “Organic Food”, un settore dell’evento che rappresenta l’intera filiera agroalimentare bio, le tendenze di mercato, le innovazioni, la ricerca. Lo stand del noto marchio sarà il numero 59 nella corsia A all’interno del nuovo padiglione 37 e, per denotare la sua estrema attenzione ai consumatori di un mercato in costante crescita, i prodotti Domenis1898 saranno disponibili anche presso lo stand del “Consorzio Il Biologico”, nel medesimo padiglione. Cristina Domenis, quarta generazione emblema del

sapere e della maestria nell’arte distillatoria, rappresenterà personalmente la maison durante l’evento.

La vegan grappa.

Sarà questa l’occasione di conoscere e degustare la nuova arrivata nella gamma Vegan di Domenis1898, la Vegan Grappa, un prodotto nato per arricchire il ventaglio dell’offerta e non far mancare su nessuna tavola il piacere di un eccellente distillato Domenis1898. Novità che si aggiunge a Vegan Hazel, Cocoa e Blueberry, creme e liquori biologici e vegani certificati da Vegan Society. Nell’ormai consolidata offerta bio dell’azienda ci sarà anche la Storica Nera nella sua versione Bio Futura Bio Prativa, prodotta da selezionate vinacce provenienti da agricoltura biologica, Futura Bio grappa alla ruta, dal gusto delicato e deciso che dona la Ruta Graveolens e Futura bio Aghemîl, un liquore a base di grappa e miele friulano biologico di Amorpha Fruticosa.

