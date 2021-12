Le migliori gelaterie e pasticcerie d’Italia e del Fvg per Top 50.

Sono ben cinque, tra pasticcerie e gelaterie, del Friuli Venezia Giulia ad essere state selezionate da Top 50 come le migliori d’Italia per il 2022. La famosa guida online infatti ha dato vita ad una nuova classifica, celebrando le eccellenze dei locali più golosi della nazione. Top 50 ha pubblicato una prima classifica generale, che poi si suddividerà in base a diverse categorie. Per la selezione i giudici, esperti gastronomi, hanno visitato e valutato ben 150 laboratori artigianali sparsi in tutta la penisola.

“Nel nostro Paese – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori del progetto editoriale – c’è una grande tradizione dolciaria. Negli ultimi decenni, inoltre, a queste preparazioni storiche se ne sono affiancate altre all’insegna dell’innovazione, contribuendo all’innalzamento della qualità generale”.

Le eccellenze del Fvg.

Per quanto riguarda la nostra regione quattro sono le pasticcerie e una la gelateria selezionate da Top 50. Nella classifica delle 50 Top Italy Pasticcerie 2022 troviamo “Caffè Manzoni“, in piazza XX Settembre a Tolmezzo, il “Panificio E Pasticceria Orso“, in piazza Roma ad Aiello del Friuli, la “Harry’s Pasticceria” in via dell’Orologio di Trieste, e, sempre nel capoluogo regionale, “Pasticceria Caffé Pirona” a Largo della Barriera Vecchia. Per quanto riguarda le gelaterie, invece, l’unica ad essere stata premiata è la “Gelateria Timballo” di via Cividale a Udine.

