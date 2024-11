Ci sono due locali del Friuli tra i primi 50 migliori ristoranti d’Italia.

L’Osteria Francescana di Massimo Bottura, a Modena, è il miglior ristorante in Italia nella categoria Grandi Ristoranti, per la guida 50 Top Italy 2025, che racconta il meglio della ristorazione italiana dentro e fuori dai confini nazionali: ma tra i primi 50 ce ne sono due del Friuli. Al secondo posto Uliassi di Mauro Uliassi, a Senigallia; gradino più basso del podio per Enoteca Pinchiorri, guidata in cucina da Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina.

Quarta posizione per D’O di Davide Oldani, a Cornaredo; quinta posizione per Duomo di Ciccio Sultano a Ragusa; la sesta posizione va a Le Calandre della famiglia Alajmo, a Rubano; la settima posizione va ad Andrea Aprea a Milano, dell’omonimo chef; ottava posizione per Condividere, a Torino, guidato dallo chef Federico Zanasi; nona posizione per Daní Maison, il ristorante dello chef/patron Nino Di Costanzo a Ischia; Taverna Estia della famiglia Sposito, a Brusciano, chiude la top ten.

La Lombardia è la regione più rappresentata con 10 locali, seguita dalla Campania con 8 e, a seguire, il Veneto con 6.

I due top 50 del Friuli Venezia Giulia.

Tra i primi 50 migliori ristoranti d’Italia, come detto, ce ne sono due del Friuli. Si tratta del ristorante Agli Amici di Udine, gestito dalla famiglia Scarello, che si piazza al 22esimo posto, e de L’Argine a Vencò di chef Antonia Klugmann, che si trova Dolegna del Collio, in provincia di Gorizia, alla 34esima posizione.