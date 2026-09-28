Oltre 200 famiglie aiutate: l’associazione di Latisana festeggia 20 anni di solidarietà

Oltre 200 famiglie aiutate nel territorio, ma anche progetti rivolti ai bambini in Brasile, Africa e India. Sono i numeri e le storie che raccontano i primi vent’anni della Pan di Zucchero Odv di Latisana, associazione impegnata da due decenni nel volontariato e nel sostegno alle persone in difficoltà.

Vent’anni di volontariato

L’anniversario è stato celebrato al Cinema Teatro Odeon di Latisana, dove la presidente Marisa Ceccato ha ripercorso i momenti più significativi della storia dell’associazione, dalla nascita fino alle attività portate avanti oggi.

Una serata dedicata alle persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito alle iniziative della Pan di Zucchero e alle tante realtà sostenute dall’associazione. Tra i momenti della serata anche una colorata sfilata di moda, con i volontari in passerella che hanno indossato abiti raccolti attraverso donazioni solidali.

Il riconoscimento della Regione

All’appuntamento ha partecipato anche Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, che ha sottolineato il valore dell’impegno quotidiano dei volontari. “Ascoltare le testimonianze di chi ogni giorno si mette a disposizione degli altri ricorda che la solidarietà non è qualcosa di astratto, ma un esercizio quotidiano fatto di gesti concreti”, ha detto Bordin.

“I vent’anni della Pan di Zucchero Odv non sono solo un importante traguardo, ma soprattutto un nuovo punto di partenza – ha sottolineato Bordin -. Una comunità cresce umanamente quando le persone decidono di mettersi in gioco e di esserci per chi ne ha più bisogno”.

Al termine della serata Bordin ha consegnato alla presidente Marisa Ceccato una targa commemorativa a nome del Consiglio regionale. Alla celebrazione era presente anche il sindaco di Latisana Lanfranco Sette, insieme a sindaci e rappresentanti dei dodici Comuni nei quali la Pan di Zucchero Odv svolge la propria attività.