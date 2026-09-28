Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 29 settembre

28 Settembre 2026

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di Redazione

Il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà stabile nella giornata di martedì 29 settembre, con cielo in prevalenza sereno e temperature miti. In quota il clima sarà particolarmente mite e secco, con lo zero termico che salirà fino a quasi 4.000 metri.

Al mattino sulla costa soffierà il Borino, che poi girerà a brezza sulla costa occidentale. Tenderà invece a permanere a Trieste e sul Carso. In pianura le temperature minime saranno comprese tra 11 e 15 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 25-27 gradi. Sulla costa si passerà dai 16-18 gradi delle minime ai 24-25 gradi delle massime. In quota sono previsti 9 gradi a 2.000 metri e 15 gradi a 1.000 metri. Lo zero termico sarà a quasi 4.000 metri di altitudine.

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