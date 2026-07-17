Travolto dal treno mentre lavora sui binari: muore operaio a San Giorgio di Nogaro

Un operaio di 43 anni, residente a Latisana, è morto nel primo pomeriggio in un incidente sul lavoro investito dal treno lungo i binari ferroviari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro. L’allarme è scattato intorno alle 13.

L’uomo, cittadino tunisino e dipendente di una ditta impegnata in lavori sulla tratta ferroviaria Venezia-Trieste, sarebbe sceso da un mezzo operativo per poi cadere sui binari, finendo sotto un altro convoglio in transito e senza passeggeri, proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato fatale e per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. Lo riporta l’Ansa.

Indagini della Polfer per ricostruire la dinamica

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria e gli specialisti della Polizia Scientifica, impegnati negli accertamenti per chiarire ogni dettaglio dell’incidente e verificare quanto accaduto durante le attività di cantiere.

L’episodio ha avuto conseguenze anche sulla circolazione ferroviaria nella zona di San Giorgio di Nogaro, con la sospensione dei treni per consentire gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.