Esami allo Ial Fvg di Latisana, due studentesse conquistano il 100

Si sono conclusi con due punteggi di 100 su 100 gli esami dei percorsi dedicati all’accoglienza turistica e alla ricettività alberghiera dello Ial Fvg di Latisana. A distinguersi sono state Aya El Khayar e Michelle Pecchi, protagoniste di prove finali basate su competenze professionali, creatività e capacità organizzativa.

Aya El Khayar ha raggiunto il massimo dei voti al termine del percorso triennale per la qualifica di Addetto ai servizi di promozione e accoglienza turistica, mentre Michelle Pecchi ha ottenuto 100 su 100 nel diploma quadriennale di Tecnico della ricettività alberghiera.

Itinerari turistici, cocktail e valorizzazione del territorio

La prova finale degli studenti del percorso di qualifica è stata costruita attorno a una visione contemporanea del turismo, nella quale il bar non rappresenta soltanto un luogo di ristoro, ma anche uno strumento per raccontare l’identità di un territorio e arricchire l’esperienza dei visitatori.

Gli allievi hanno così sviluppato sei concept originali, combinando marketing turistico, servizio di sala e bar, allestimento degli spazi e promozione delle peculiarità locali.

Ciascun candidato ha progettato un itinerario turistico personalizzato, abbinandolo a un cocktail originale, coerente con l’identità del locale immaginato, e a un appetizer preparato dal vivo davanti alla commissione.

Le proposte hanno spaziato dalla valorizzazione delle tradizioni locali ai percorsi dedicati ai caffè storici e letterari, fino alle esperienze internazionali legate al mondo del bar e dell’ospitalità. In questo contesto, Aya El Khayar ha conquistato la commissione ottenendo 100 su 100.

L’organizzazione di un evento per le future tecniche alberghiere

Si sono conclusi anche gli esami del percorso quadriennale per il diploma di Tecnico della ricettività alberghiera. Le neo-diplomate Xheneta Osmani e Michelle Pecchi hanno affrontato il colloquio finale simulando l’organizzazione completa di un evento-conferenza.

La prova prevedeva la gestione degli aspetti grafici, promozionali, organizzativi e operativi dell’iniziativa, con particolare attenzione alla comunicazione, all’accoglienza degli ospiti e alla qualità del servizio.

Michelle Pecchi ha ottenuto il massimo dei voti, premiando un percorso caratterizzato da preparazione, dedizione e capacità di coordinare le diverse fasi di un evento.

“La formazione professionale prepara al mondo del lavoro”

“Gli esami hanno confermato il valore della formazione professionale come luogo in cui conoscenze teoriche, laboratori, creatività e pratica si intrecciano per preparare gli studenti all’ingresso nel mondo del lavoro”, ha commentato Viviane Ronchetti, coordinatrice dei corsi dello Ial Fvg.

“Lo Ial Fvg di Latisana conferma così il proprio ruolo nella formazione di figure qualificate nei settori dell’accoglienza turistica, della ricettività alberghiera e della promozione del territorio”.