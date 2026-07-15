Autovelox a Casarsa, il Comune annuncerà ogni settimana strade e orari dei controlli

Il Comune di Casarsa della Delizia avviserà ogni settimana la cittadinanza delle vie che saranno interessate da controlli della velocità con autovelox sul territorio del Servizio Associato di Polizia Locale.



L’iniziativa, già avviata in via sperimentale nei mesi scorsi, ripartirà dalla settimana che comincia lunedì 20 luglio. La ripresa segue la pubblicazione del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che disciplina l’utilizzo dei dispositivi per il controllo della velocità e ha consentito la piena riattivazione degli accertamenti sul territorio nazionale.

“L’obiettivo non è fare cassa”

L’Amministrazione comunale sottolinea che i controlli non avranno una finalità punitiva, ma serviranno soprattutto a prevenire gli incidenti e a proteggere tutti gli utenti della strada. “Ribadisco con chiarezza che questa scelta non ha finalità punitive né è orientata a ‘fare cassa’ – afferma l’assessore alla Sicurezza Samuele Mastracco –. Come Amministrazione comunale, insieme al sindaco Claudio Colussi, sottolineiamo che l’obiettivo è uno solo: aumentare la sicurezza sulle nostre strade e ridurre il rischio di incidenti”.

Secondo l’assessore, la velocità eccessiva continua a rappresentare una delle principali cause dei sinistri, talvolta con conseguenze particolarmente gravi. “Il nostro messaggio è semplice e vuole essere un impegno concreto: meno si corre, più si è sicuri. Ogni controllo rappresenta uno strumento di prevenzione e di tutela per chi percorre le nostre strade: automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni”.

Controlli anche a Valvasone Arzene e San Martino al Tagliamento

Ogni settimana la Polizia Locale, guidata dal comandante Giordano Carlin, attraverso i canali social e di messaggistica del Comune avviserà su giornate e orari dei controlli, in modo che le persone rispettino i limiti nelle vie interessate come nelle altre. Le comunicazioni inizieranno dalla prossima settimana, quella che parte con lunedì 20 luglio.

Il servizio di Polizia Locale viene svolto in forma associata tra i Comuni di Casarsa della Delizia, Valvasone Arzene e San Martino al Tagliamento. I controlli con autovelox potranno quindi interessare il territorio di tutte e tre le amministrazioni. “Per quanto riguarda Casarsa, nel segno della trasparenza e della collaborazione con i cittadini, ogni settimana saranno rese note attraverso i nostri canali social e di messaggistica le vie interessate dai controlli programmati”, prosegue Mastracco.

L’invito a rispettare sempre i limiti

L’Amministrazione invita i conducenti a non rallentare soltanto in presenza di una pattuglia o di un dispositivo di rilevazione, ma ad adottare costantemente comportamenti prudenti.



“La vera sicurezza non nasce dalla paura della multa, ma dal senso di responsabilità di ciascuno di noi – conclude l’assessore –. Rispettare i limiti di velocità significa scegliere di proteggere la propria vita e quella degli altri. Non aspettiamo di vedere un autovelox per rallentare: facciamolo sempre, perché ogni comportamento prudente contribuisce a rendere le nostre comunità più sicure. La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa e continuerà a essere una priorità dell’Amministrazione comunale”.