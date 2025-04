Latisana si prepara alla Festa di Primavera: produttori locali, musica e divertimento per tutti

È in arrivo l’undicesima edizione della Festa di Primavera a Latisana, dove tutta la comunità avrà modo di aggregarsi e passare una giornata spensierata. Domenica 13 aprile infatti, dalle 9 del mattino, la manifestazione aprirà i battenti e farà da apripista a tutti gli altri eventi che si susseguiranno nel corso dei mesi.

Quest’anno, ben 40 espositori e 35 hobbysti avranno modo di farsi conoscere in tutto il territorio, con i loro prodotti prettamente locali. “Anche quest’anno partiamo con grande entusiasmo in vista della manifestazione, siamo orgogliosi delle precedenti edizioni e proprio per questo abbiamo cercato di mantenerne intatta la natura ” spiega il consigliere con delega agli eventi Claudio Serafini.

“La carta vincente è senza ombra di dubbio la genuinità con la quale parecchi produttori locali avranno modo di farsi conoscere e apprezzare, un contributo non indifferente per l’ economia locale, che merita sempre un occhio di riguardo- prosegue Serafini- inoltre, cerchiamo come gli altri anni di coinvolgere sia grandi che piccini, con attrazioni che possano essere di gradimento a tutta la famiglia“.

La manifestazione inizierà alle ore 9 con l’apertura della manifestazione, alle 10.30 poi apertura dei chioschi enogastronomici, mentre alle 11.00 l’arrivo del treno storico e le fanfare di Ceggia; alle 11.30 l’ inaugurazione ufficiale da parte delle istituzioni, alle 14.00 presso l’area festeggiamenti animazione e spettacoli per i più piccoli, alle 14.30 in piazza Indipendenza esibizione scuola di danza “Zora’ studio Danza”, ed infine alle 16.30, sempre in piazza Indipendenza, le selezioni ufficiali di Miss Italia e l’elezione di Miss Latisana.