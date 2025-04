Arrestato l’ex compagno della donna.

I primi giorni del mese di marzo i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gorizia hanno arrestato in flagranza di reato un goriziano intento ad importunare, per l’ennesima volta, la ex compagna.

I militari, intervenuti su richiesta di un conoscente, hanno riscontrato un quadro particolarmente difficile: è infatti emersa una situazione di continui soprusi, importuni, comportamenti minacciosi ed ingiuriosi che si protraevano da circa un paio d’anni e mai denunciati, tanto che la vittima era costretta a non effettuare mai da sola gli spostamenti tra casa e lavoro, temendo di essere colta di sorpresa dall’ex compagno.



Stante la presenza dell’uomo sul posto di lavoro della vittima all’arrivo della pattuglia e la flagranza di reato, il presunto stalker è stato arrestato, come prevede l’attuale normativa relativa ai reati di “Codice Rosso”. Dopo l’udienza di convalida, il Tribunale di Trieste, Sezione per il riesame, ha disposto, per il presunto autore, il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

Le strutture e i servizi per aiutare le vittime.

Si ricorda che in Italia, sulla base della Direttiva 2012/29/UE, sono presenti servizi per l’assistenza e la protezione delle vittime di reato prima, durante e dopo il procedimento penale. I Centri Antiviolenza, presenti anche in questa provincia, sono luoghi in cui vengono accolte le donne che hanno subito violenza. Grazie all’accoglienza telefonica, ai colloqui personali, all’ospitalità in case rifugio e ai numerosi altri servizi offerti, le donne sono coadiuvate nel loro percorso di uscita dal trauma subito. Inoltre, presso la Compagnia Carabinieri di Gorizia e presso la Compagnia Carabinieri di Monfalcone, nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé” avviato dal Soroptimist International d’Italia e dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sono attivi le stanze per le audizioni protette delle vittime di abusi e violenze.