Friuli baciato dalla fortuna: vincita al SuperEnalotto da 60mila euro

Vincita al SuperEnalotto: centrato un “5” in Friuli.

Friuli Venezia Giulia a segno con il SuperEnalotto: nell’estrazione di ieri, martedì 20 gennaio, infatti, la dea bendata ha fatto tappa in regione regalando ad un fortunato vincitore una vincita da oltre 60mila euro. Come riporta Agipronews, la schedina, che ha centrato un “5”, è stata giocata a Latisana presso il Papiro in Piazza Garibaldi 10 e ha fruttato 60.407,30 euro.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 22 gennaio, sale a 109,1 milioni di euro.