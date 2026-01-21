Raid notturno e fuga folle: rubano l’auto e l’abbandonano distrutta e col motore acceso

L’auto rubata nel quartiere di Cussignacco, a Udine.

Un furto fulmineo trasformato in uno schianto notturno, con i responsabili svaniti nel nulla e l’auto rubata lasciata distrutta in mezzo alla strada: è il bilancio di una notte di follia vissuta in un quartiere di Udine, Cussignacco. A raccontarlo, è stato il proprietario della vettura, sui social.

Tutto ha avuto inizio nel cuore della notte tra il 19 e il 20 gennaio. I malviventi sono entrati in un parcheggio condominiale di via Veneto, un’area privata situata nei pressi dello sgambamento cani, sottraendo un’auto parcheggiata.

Il ritrovamento.

All’alba di ieri, la vettura è stata ritrovata in via Napoli, distrutta per un probabile impatto, con le lamiere visibilmente accartocciate e il motore ancora acceso. “Ognuno può trarre le proprie conclusioni, io sono sconvolto“, ha commentato, lanciando immediatamente un appello pubblico per cercare di fare luce sulla dinamica dei fatti. “Se qualcuno avesse qualche informazione sul furto o sull’incidente o qualche ripresa da telecamere prego di informare me e le forze dell’ordine”.

Non si tratta dell’unico episodio accaduto a Cussignacco: un altro residente ha infatti raccontato sulla stessa pagina social di aver trovato la sua tuo, parcheggiata tra via Veneto e via Verona, forzata e messa a soqquadro da qualcuno che evidentemente cercava qualcosa da rubare. Il fatto sarebbe avvenuto nella stessa notte.