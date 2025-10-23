Il furto in una casa di Latisana.

Colpo insolito a Latisana: tra il 20 e il 21 ottobre, ignoti hanno preso di mira un’abitazione, forzando la porta d’ingresso per introdursi all’interno. La vittima, un uomo nato nel 1958, ha denunciato il furto ai carabinieri della locale stazione. Il bottino è decisamente particolare: due modellini di autovetture Ferrari, evidentemente dei pezzi da collezione, miniature pregiate, capaci di catturare l’attenzione di appassionati e collezionisti, dato che la stima del bottino è di circa 4mila euro.