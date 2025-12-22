Furto a Latisana, gli rubano il borsello mentre scende dall’auto.

Furto a Latisana, un uomo è stato derubato del borsello contenente circa 800 euro mentre stava scendendo dalla propria auto, parcheggiata a poca distanza dall’abitazione. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 22 dicembre, attorno alle 8, a Latisana.

Vittima del furto un uomo di 61 anni, residente in città, che si è accorto dell’accaduto subito dopo l’episodio. Il borsello sottratto conteneva una somma in contanti pari a circa 800 euro.

L’uomo si è quindi recato presso la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. I militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti del caso e stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili del furto.