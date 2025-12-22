Blitz antidroga della polizia locale di Pordenone, grazie al cane poliziotto Keila ritrovati 400 grammi di hashish.

Blitz antidroga della polizia locale di Pordenone tra la zona centrale della città e la stazione degli autobus: durante un controllo il personale in divisa ha notato un movimento sospetto. Tre cittadini di nazionalità pakistana, alla vista della pattuglia, hanno tentato di disfarsi rapidamente di alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente. Il pronto intervento degli agenti ha permesso di identificarli e segnalarli alla Prefettura come consumatori di droga.

Nel corso dell’operazione, grazie all’abilità del cane poliziotto Keila il cui fiuto si è rivelato ancora una volta determinante, è stato possibile effettuare un rinvenimento di notevole entità. Nonostante l’occultamento fosse stato eseguito con meticolosa astuzia, il fiuto del cane ha condotto gli operatori a scoprire e sequestrare ben 400 grammi di hashish.

“Il successo dell’operazione – rimarca l’assessore alla Sicurezza di Pordenone, Elena Ceolin – sottolinea l’importanza strategica dell’Unità Cinofila, che è una risorsa fondamentale per garantire una maggiore efficacia nei controlli di prevenzione e repressione dello spaccio. Per questo – aggiunge l’assessore – voglio ringraziare tutta la polizia locale, guidata dal comandante Zorzetto, che ha operato con professionalità in un anno non semplice, con carichi di lavoro e pressioni crescenti, legati a contesti complessi e a nuove esigenze della città”.

Le attività di controllo saranno ulteriormente implementate nelle prossime settimane, in concomitanza con il periodo delle festività natalizie.